Arresto Matteo Messina Denaro, le congratulazioni del Sindaco ed Amministrazione ad Arma Carabinieri

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-16

(ph. Gianni Polizzi)

“L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano esprime le più vive congratulazioni all’Arma dei Carabinieri, al Reparto Operativo Speciale ed al suo Comandante Generale Pasquale Angelosanto ed alla Procura Distrettuale Antimafia di Palermo per l’operazione, che stamattina ha portato all’arresto del noto latitante Matteo Messina Denaro.

“Oggi è una giornata speciale – commenta il Sindaco Enzo Alfano – È stato inflitto un duro colpo alla criminalità organizzata, determinando la chiusura di una triste pagina per la storia di Castelvetrano e di tutta Italia. Mi congratulo con gli uomini dell’Arma, con tutte le Forze dell’Ordine e con i componenti della Magistratura, che da anni si sono impegnati con enormi difficoltà, per arrivare all’arresto di stamattina. Con alta professionalità e senso del dovere, non hanno mai perso di vista l’obiettivo. Con loro possiamo sentirci più sicuri.”.”