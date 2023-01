Castelvetrano, Giusy Cavarretta nominata nuovo Assessore al Turismo

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-13

“Giusy Cavarretta è il nuovo Assessore al Turismo della Città di Castelvetrano. Il decreto di nomina è stato firmato stamattina dal Sindaco Dott. Enzo Alfano, ed in seguito è avvenuto il giuramento, alla presenza del Vice Segretario Palmeri.

La neo Assessore Cavarretta opera nel settore turistico da circa vent’anni ed è impegnata nel sociale. Sposata e mamma, si occupa principalmente di promozione del territorio.

“Quando il Sindaco mi ha proposto di occuparmi di turismo per la mia città, non ho potuto rifiutare. – afferma la neo Assessore – Lavoro nel turismo da circa vent’anni: conosco le criticità e le esigenze del comparto, e voglio impegnarmi per migliorare la ricettività di Selinunte e Triscina. Ringrazio il Sindaco Alfano per la fiducia riposta.”

“Con la professionalità della Dott.ssa Cavarretta si arricchisce la squadra assessoriale atta a rilanciare l’azione di governo della Città, nella fase post dissesto – commenta il primo cittadino – concretizzando quanto seminato negli anni precedenti ed attuando politiche di stimolo all’economia. Nella fattispecie, il turismo è un fiore all’occhiello per l’economia castelvetranese. Una figura competente, che conosce il territorio, quale è la Dott.ssa Cavarretta, può sicuramente fare la differenza e creare valore aggiunto per la collettività. Colgo l’occasione per augurare buon lavoro alla neo Assessore”.”