Castelvetrano, approvato progetto Asilo nido “Il paese delle meraviglie”

di: Comunicato Stampa - del 2023-01-16

“L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano comunica che è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del progetto, denominato “Il paese delle meraviglie”, relativo ad un nuovo asilo nido, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.). L’intervento, previsto in via Simone Neri, prevede un finanziamento di importo pari a € 976.189,50.

In considerazione del termine di aggiudicazione dei lavori, la Giunta Comunale ha deliberato l’approvazione del progetto, che ora sarà appaltabile dagli uffici.

“La nuova struttura sorgerà nell’area nord della Città – affermano il Sindaco Enzo Alfano e l’Assessore Siculiana – ed andrà ad affiancare l’asilo nido “Infranca”, destinatario di un intervento di riqualificazione, ed un’ulteriore progettazione, prevista nell'ambito di Agenda Urbana in via Campobello, offrendo alla comunità un’equa distribuzione del servizio nel territorio. L’obiettivo che ci siamo posti, è quello di andare a colmare un vuoto, a beneficio soprattutto delle mamme lavoratrici ed in generale delle esigenze delle famiglie”.”