Un mega concerto al Parco Archeologico per festeggiare l'arresto di Messina Denaro. Iniziativa di Sade Mangiaracina

del 2023-01-18

In foto: Sade Mangiaracina

Artisti uniti per un evento musicale in programa il prossimo 24 Febbario al Parco Archeologico di Selinunte per festeggiare l’arresto di Matteo Messina Denaro. L'iniziativa nasce dall'impegno di Sade Mangiaracina musicista castelvetranese, da sempre legata alla sua città d'origine e dalla volontà del producer Francesco Fiore. Tra i primi a confermare la presenza Dario Mangiaracina (anch'egli di origine castelvetranese) della band la Rappresentante di Lista. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.