Si è spento Arturo Parrino, scrittore e poeta castelvetranese. Domani le esequie funebri

del 2023-01-19

E’ venuto a mancare Arturo Parrino, conosciuto dalla comunità castelvetranese, prima per quarant'anni di onorato servizio presso la cantina di Castelvetrano e poi come scrittore e poeta dalla raffinata sensibilità.

Nel corso degli anni ha pubblicato cinque libri di poesie, tra cui "Aspirazioni impossibili" nel 2003, "Il tempo e la memoria" nel 2006, "Strane sensazioni" nel 2010, "Reminiscenze adolescenziali" nel 2016 e "Frutto di solitudine" nel 2020, conseguendo onorificenze e menzioni di merito.

Di lui si ricordano le virtù umane e le qualità morali che lo contraddistinguevano, sia in ambito lavorativo che in quello familiare e sociale in cui ha saputo dimostrare la sua grande personalità, col perseguire, nel corso della sua esistenza, quei sani valori che hanno fatto di lui una persona ammirata e rispettata da tutti.

Le esequie avranno luogo domani, venerdì 20, presso la Chiesa Madre di Castelvetrano, alle ore 16.