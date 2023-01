Castelvetrano, dal PNNR oltre 3 Milioni di Euro per la rinascita di due beni confiscati. Ecco quali sono e la futura destinazione

del 2023-01-19

In foto: Castelvetrano dall'alto (ph. Tancredi Bongiorno)

L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano comunica che, sono stati finanziati due progetti, nell’ambito della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.): il centro polivalente “Home sweet home” per un importo di €2.495.567,11 e il centro “Il millepiedi” per €1.221.564,05. Il Centro Polivalente, denominato “Home sweet home”, che sorgerà in contrada Zangara (Rif. catastali: foglio di mappa 94), sarà destinato all’erogazione di servizi a specifiche categorie di cittadini, tra cui supporto terapeutico specializzato, servizi per l’infanzia (micro nido), sensibilizzazione culturale e inserimento lavorativo, agriterapia e pet terapy.

Il centro polivalente “Il millepiedi”, si trova in via Santangelo (Rif. catastali: Foglio 53 particella 536 sub. 1 e sub. 2). In parte, fungerà da centro diurno ed in parte da centro di riabilitazione, e si rivolgerà ai soggetti più fragili del territorio del distretto sociosanitario D54, dando sostegno a molte famiglie dei soggetti interessati, tra cui minori con disturbo e/o ritardo psico/fisico lieve e moderato, giovani/adulti con diversabilità fisica e mentale di grado lieve e moderato.

“Gli interventi rientrano negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale, – spiegano il Sindaco Enzo Alfano e l’assessore ing. Antonino Siculiana – finalizzati ala valorizzazione e al miglioramento del patrimonio esistente, mettendo a frutto i beni confiscati, destinandoli al sociale. Inoltre, grazie ai due centri, diversi professionisti ed esperti esterni all’ente, potranno trovare occupazione. Pertanto, le ricadute sul territorio saranno tante e notevoli, per cui è doveroso un ringraziamento agli uffici per l’impegno profuso nella progettazione e nella presentazione dell’istanza di partecipazione.”