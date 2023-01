Progetto "IoBio", lezione sui metodi di coltivazione biologica presso la Ruggero Settimo

di: Redazione - del 2023-01-21

Si è svolta lo scorso 16 Gennaio, alla presenza della classe V A della Ruggero Settimo Plesso Piazza Dante, presso l’Auditorium della scuola la lezione “Metodi di coltivazione biologica” tenuta dall’agronomo Francesco Bongiorno.

Ad essere stati affrontati sono stati i vari metodi di coltivazione utilizzati nell’agricoltura biologica per produrre frutti e verdure a km 0. Di certo metodi diversi anni luce dai metodi di produzione per finalità industriali con volumi di produzione ben differenti e con l’utilizzo di prodotti che siano in grado di garantire una produzione intensiva.

L'incontro ha stimolato i bambini che hanno posto diverse domande al relatore che ha risposto chiarendo l'importanza dell'agricoltura biologica.