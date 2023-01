di: Luca Beni - del 2023-01-25

Chi non conosce PayPal? Questo popolare sistema di pagamento è attivo già da 20 anni e si è guadagnato una notorietà ed una posizione di mercato davvero sorprendente. Tuttavia quando si parla di soldi sul web c’è sempre la solita preoccupazione: questo sistema di invio denaro è davvero sicuro?

PayPal ha sempre fatto del suo meglio per aumentare i suoi sistemi di sicurezza, ma anche hacker e malintenzionati non stanno certo a guardare. Oggi PayPal è diffuso in molti settori merceologici e si può usare per acquisti di ogni genere, per il gioco online o semplicemente per mandare soldi a parenti ed amici.

Questo sistema permette a chiunque di porsi sul web nella veste si di venditore che acquirente utilizzando lo stesso conto. È lecito quindi chiedersi quale davvero sia il livello di sicurezza di PayPal. Purtroppo dei rischi permangono, ma ci sono anche metodi e buonsenso che permettono di evitarli.

Comprare utilizzando PayPal è davvero sicuro?

PayPal offre un ottimo livello di sicurezza quando lo si utilizza per acquisti sul web. Tuttavia, nessun sistema è completamente privo di rischi. Problemi tecnici e violazioni dei dati si possono verificare in qualsiasi azienda nell’era di Internet, anche nelle migliori. Ma PayPal è un’azienda rispettabile con elevati standard di sicurezza e protezione dei consumatori in atto per mantenere i suoi utenti relativamente al sicuro online.

PayPal e i dati degli utenti

Il sito web di PayPal è protetto da un sistema di crittografia di ultima generazione. Finché si dispone di una connessione sicura al sito di PayPal, qualsiasi informazione scambiata è nascosta da occhi indiscreti. PayPal utilizza funzionalità di sicurezza standard del settore che ti aspetteresti da qualsiasi grande istituto finanziario. L’azienda offre persino ricompense finanziarie agli hacker “white hat” che scoprono vulnerabilità.

L’utilizzo di PayPal può essere ancora più sicuro che fornire il numero della carta di credito o i dati del conto bancario direttamente al sito Web da cui stai acquistando. Questo perché le informazioni vengono conservate in un unico posto, su PayPal, invece di essere condivise ovunque si acquisti. Se succede qualcosa, non si ha bisogno di cancellare ed aggiornare i dati di pagamento sui diversi siti dal quale abitualmente si compra.

Suggerimenti per acquisti sicuri con PayPal

È bene comunque adottare comportamenti che rafforzino la sicurezza dell’account PayPal. Così facendo saranno al sicuro i propri dati personali e finanziari. Ecco alcune azioni da compiere quando si usa PayPal:

Mantenere aggiornato il software del computer o dello smartphone, in particolare il software di sicurezza.

Evitare il Wi-Fi pubblico per le transazioni finanziarie, inclusa la gestione o persino la visualizzazione del tuo conto PayPal.

Usa una carta ricaricabile come metodo di finanziamento anziché una carta di debito o un bonifico bancario diretto.

Utilizzare sempre un solo computer dedicato per le transazioni finanziarie, possibilmente non dovrebbe essere lo stesso che si usa per navigare sul web o sui social media.

Prestare attenzione ai link nelle e-mail, le truffe di phishing possono includere messaggi che sembrano provenire da PayPal, ma in realtà rimandano a siti fraudolenti che rubano le informazioni del tuo account.

Gestione delle controversie e delle frodi

Cosa succede se qualcuno spende viola il conto PayPal spendendone i fondi oppure si paga per un oggetto che non arriva?

Il programma di protezione degli acquisti di PayPal può emettere un rimborso. Tuttavia questo programma ha dei limiti. Per esempio bisogna segnalare rapidamente la transazione in oggetto e tenere a mente che non tutti gli acquisti sono protetti da questo programma. La protezione dellacquisto è simile ai vantaggi che forniti dalla carta di credito: si possono annullare gli addebiti se il venditore non riesce a consegnare quanto promesso.

Per una protezione aggiuntiva, è una buona idea completare gli acquisti PayPal con una carta di credito. Ciò significa utilizzare la carta come meccanismo di finanziamento, non un trasferimento istantaneo dal conto bancario o saldo PayPal. Qualora PayPal decidesse di non rimborsare allora si può provare a contestare nuovamente la transazione con l'emittente della carta di credito.

Vendere in sicurezza utilizzando PayPal

Per chi gestisce un’attività, è importante essere pagato per i prodotti e i servizi forniti. Quindi è sicuro affidarsi a PayPal per l’elaborazione dei pagamenti dei clienti?

La maggior parte delle aziende che accettano pagamenti con PayPal lo trovano perfettamente sicuro. Vengono pagati più o meno come si aspettano e la frode è poco più di un raro fastidio. Inoltre, PayPal ha una politica di protezione del venditore, sebbene sia necessario soddisfare i requisiti di idoneità per questa funzione.

Cosa fare di fronte ad addebiti contestati

Il rischio principale per i venditori è la facilità con cui i clienti possono contestare gli addebiti. I clienti possono affermare che la merce non è mai arrivata o che non sia stato consegnato quanto promesso. Con queste motivazioni contestano o tentano di annullare la transazione. Il venditore può perorare la propria causa ma servono prove solide per convincere PayPal a decidere a favore del venditore.

I clienti potrebbero contestare i pagamenti per diversi motivi:

Il pagamento è stato veramente fraudolento (l’account del cliente è stato violato, ad esempio).

La spedizione è arrivata danneggiata.

Insoddisfazione sul prodotto stesso.

Come fare una vendita sicura con PayPal

Il modo migliore per proteggersi è stare attenti a come si vende e a chi si vende. Gli articoli costosi sono, ovviamente, gli obiettivi più allettanti per i ladri.

Per ridurre le probabilità di un problema, ecco alcuni suggerimenti:

Spedire solo a indirizzi verificati, in questo modo puoi ridurre le truffe sulla consegna.

Evitare di consegnare la merce di persona, è meglio avere una prova di consegna da parte delle poste o di un corriere espresso.

Descrivere bene cosa si sta vendendo, comprese eventuali caratteristiche o limitazioni che potrebbero rendere infelici i clienti.

Comunicare con i clienti scontenti in modo tempestivo ed educato.

Assicurarsi di documentare la comunicazione con il cliente in modo da poter fornire una prova a PayPal in caso di controversia.

Qualche pensiero finale

PayPal è un veterano del settore e i suoi sistemi di sicurezza sono all’avanguardia. Tuttavia serve sempre quel pizzico di attenzione in più dal lato umano per far filare sempre tutto liscio. Sia che ci si trovi ad essere acquirenti che venditori!