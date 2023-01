Castelvetrano, convocato il Consiglio Comunale in seduta urgente. Ecco l’ordine del giorno

di: Redazione - del 2023-01-27

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano, in seduta urgente, per il giorno 31/01/2022 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, commi 227- 229, Legge n. 197/2022”;

2. “Approvazione verbali sedute precedenti. Presa d’atto”;

3. “Interrogazione prot. n. 1052 del 09/01/2023 – bagni pubblici Comunali”;

4. “Comunicazioni del Sindaco sulla nuova compagine della Giunta”;

5. “O.d.G : Caro Energia – Interventi a sostegno di imprese e famiglie”.