Un milione di Euro dalla Regione per la progettazione del porto di Selinunte. Eppure un progetto già esiste..

di: Redazione - del 2023-02-10

Dall’Ars arriva la notizia dello stanziamento di 1 milione di Euro per la progettazione esecutiva del porto di Marinella di Selinunte. Il Sindaco di Castelvetrano si è congratulato con il deputato del Movimento 5 Stelle Cristina Cimmisi, riuscita nell’intento di far prevedere tale stanziamento in favore del porto di Marinella di Selinunte.

“Il governo Musumeci, ad Aprile del 2022, aveva promesso la realizzazione del Porto Regionale di Marinella di Selinunte, con uno stanziamento di appena 200 Mila euro - dice il Sindaco sulla sua pagina social - che, ovviamente, non sono bastate neppure per avviare la progettazione.

Questo territorio ha bisogno delle attenzioni delle istituzioni, soprattutto negli investimenti infrastrutturali, che creano nuova economia e posti di lavoro.”

Occorre, però, ricordare che, in occasione dell’ultima visita ( clicca qui ) per la questione porto dell’ex Presidente della Regione Musumeci, quest’ultimo chiese all’ex Sindaco e Senatore Beppe Bongiorno se esistesse o meno un progetto sul porto di Selinunte e la risposta fu positiva. Esisteva infatti da tempo il progetto di un porto turistico, che fu inviato qualche giorno dopo alla Regione assieme agli elaborati.

Nell'ambito di tale progetto l’Ingegnere Giuseppe Taddeo ebbe il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e non di progettista; il progetto preliminare fu redatto, come detto nell’articolo, dall’Archistar Odile Decq e poi perfezionato dall’Università di Catania e dall’ing. Nino Viviano, pervenendo a due conferenze di servizio, da parte delle autorità competenti regionali, che davano imput positivo per proseguire e portare a termine la progettazione.

Il progetto prevede ben 450 posti barca per i pescatori e diportisti.

Se da un lato la notizia dello stanziamento non può che fare piacere, dall’altro c’è la consapevolezza che si debba ripartire per l’ennesima volta da zero senza alcuna certezza che, una volta speso questo milione di Euro per la progettazione esecutiva, ci siano poi i fondi per la realizzazione del porto. Ormai sono tanti gli anni di false promesse, di campagne elettorali, di soldi pubblici spesi senza che il problema delle alghe sia stato mai risolto e questo è davvero inaccettabile.