L’attore castelvetranese Giancarlo Commare alle Iene:” La mia droga era sentirmi dire bravo”

“Le Iene” sono andate in onda ieri sera alle 21.15 su Italia 1 con una nuova puntata.Tra gli ospiti in studio: la conduttrice di X-Style Giorgia Venturini e il giovane attore castelvetranese Giancarlo Commare che, in un monologo davanti le telecamere, ha messo in evidenza l’importanza di credere in se stessi per raggiungere obiettivi e godersi il panorama davanti a noi .

" La mia droga era sentirmi dire bravo .."