Casinò non AAMS, giocare sicuri

di: Luca Beni - del 2023-02-13

Il settore dei casinò è cresciuto del 21,6% nel 2022 rispetto all'anno precedente, segno di un apprezzamento sempre maggiore da parte degli italiani. E con più frequenza si sente parlare di casinò non AAMS. Un altro dato rilevante dimostra infatti che nell'ultimo anno buona parte dei giocatori italiani ha preferito affidarsi a casinò non AAMS. Ma cosa sono nello specifico? C'è molta disinformazione diffusa in merito a questo argomento, motivo per cui tante persone tendono a considerarli illegali. La verità però non è questa.

Cos'è la licenza AAMS

La certificazione AAMS è la licenza italiana del gioco d'azzardo, rilasciata appunto dall'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Tra i compiti di questo ente c'è quello di regolamentare la legalità dei vari casinò e promuovere il gioco responsabile.

Attualmente, in Italia è possibile operare nell'ambito del gioco d'azzardo solo se in possesso della licenza italiana. La certificazione AAMS risulta essere una garanzia di sicurezza sia per l'operatore, che lavora in maniera regolare sul territorio, sia per l'utente che usufruisce del casinò online. Quest'ultimo infatti sa di trovarsi davanti a un portale serio e affidabile, in cui non corre il rischio di essere truffato.

Molti casinò non AAMS stranieri possono vantare un'ottima reputazione. Questo perché non possedere la licenza AAMS non è sinonimo d'illegalità, tutt'altro.

Casinò non AAMS illegali, un luogo comune

Non bisogna farsi ingannare dalle dicerie, i casinò che non possiedono la licenza italiana del gioco d'azzardo non sono automaticamente illegali. È infatti vero che ogni Stato ha la propria regolamentazione in materia.

L'Italia ha quindi stabilito che i casinò italiani, per poter operare legalmente nel nostro Paese, devono possedere la licenza AAMS. Ma per quanto riguarda quelli stranieri?

Parliamo di casinò che non possiedono la licenza AAMS, ma che sono perfettamente legali e affidabili.

Questo perché pur non essendo in possesso della certificazione necessaria nel nostro Paese, sono in regola con la legislazione prevista da un altro Stato. La maggior parte dei casinò stranieri sono infatti super affidabili. Il motivo? Semplicemente perché dispongono di licenze straniere emanate da enti qualificati e di conseguenza sono sottoposti a rigorosi controlli. Alcune di queste licenze valgono anche a livello internazionale e permettono quindi di giocare in più Stati, a patto che la sede del casinò si trovi in Europa.

La lista delle licenze straniere per il gioco d'azzardo è davvero infinita, ma tra le più diffuse troviamo la Malta Gaming Authority e la Curacao eGaming. Per visionare una lista più esaustiva dei migliori casinò non AAMS e avere maggiori informazioni in merito, si può visitare il sito casinononaams.co . Qui si trova una guida completa sui casinò non AAMS più affidabili e tutto ciò che un giocatore italiano deve conoscere.

Vantaggi dei casinò non AAMS

Il motivo per cui numerosi casinò optano per licenze estere si ricollega soprattutto alla burocrazia e ai limiti economici che l'AAMS italiana impone. La regolamentazione secondo regole straniere è quindi vantaggiosa per gli operatori, ma non solo. Anche i giocatori possono trarne dei benefici, vediamone alcuni.

Nei casinò senza licenza italiana potrebbero essere previsti bonus di benvenuto più generosi

di benvenuto più generosi Gli operatori stranieri tendono con più frequenza a elargire anche bonus per eventi particolari , ad esempio per capodanno o per il compleanno

, ad esempio per capodanno o per il compleanno Si potrebbero trovare varianti di gioco non disponibili nei casinò italiani così come diverse modalità di pagamento

non disponibili nei casinò italiani così come diverse modalità di pagamento Le puntate minime , fissate a 2 euro nei casinò con licenza AAMS , sono solitamente più basse e possono partire anche da 1 centesimo

, fissate a 2 euro nei casinò con licenza , sono solitamente più basse e possono partire anche da 1 centesimo In quasi tutti i casinò stranieri troverete un servizio clienti sempre disponibile in numerose lingue, in particolare in inglese.

Consigli per giocare in sicurezza

Come è stato chiarito, la licenza AAMS è quindi garanzia di legalità, ma non possederla non è necessariamente dimostrazione del contrario. Questo perché i casinò potrebbero possedere licenze straniere altrettanto valide.

Ma se sul sito del casinò è evidente che quest'ultimo non dispone di nessuna licenza, né italiana né straniera?

Il consiglio è di abbandonarlo subito. Il requisito importante che ogni casinò deve avere assolutamente è la licenza, qualsiasi essa sia. Un operatore affidabile ne darà informazione sul proprio sito, se ci si accorge che non ce n'è traccia, è meglio abbandonare il portale. Questo è l'indizio per eccellenza che può far dubitare dell'affidabilità e della legalità di un casinò.

Un ultimo importante consiglio è quello di giocare in maniera responsabile. Giocare e scommettere dev'essere un'attività piacevole e divertente. Se dovessi renderti conto che il gioco è diventato un vizio, fermati e chiedi aiuto. La ludopatia è un problema importante e non dev'essere ignorato.