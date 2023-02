Castelvetrano, da lunedì non sarà possibile garantire lo scarico dei rifiuti indifferenziati.Attivato tavolo di crisi

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-11

Il Comune informa di aver ricevuto notizia che da lunedì 13 febbraio 2023 e fino a nuovo avviso non sarà possibile garantire lo scarico dei rifiuti indifferenziati nell'impianto di Trapani dove la Regione ha deciso che venissero portati quelli di Castelvetrano. Trattandosi di una decisione pianificatoria della Regione, il Comune non può ricercare ed eventualmente usare alcuna altra destinazione.

Il Comune, d'intesa con la SAGER, Gestore dei Servizi, ha immediatamente attivato un tavolo di crisi per scongiurare il blocco immediato della raccolta, che, per l'indifferenziato, è prevista per le giornate di lunedì e martedì, oltre che venerdì e sabato (Zona 1 martedì e sabato - Zona 2 lunedì e venerdì) Oggi i nostri rifiuti sono stati scaricati regolarmente ed è stato messo a punto un piano per garantire lo svolgimento regolare della raccolta nelle prime due giornate della prossima settimana.

Questo risultato, parziale, ma fondamentale per il decoro della Città, è stato possibile anche grazie al contributo dei cittadini che, separando diligentemente i propri rifiuti, hanno drasticamente ridotto i quantitativi raccolti e quindi il numero di automezzi riempiti giornalmente. Per superare la situazione critica, non dovuta al Comune ed alla sua Cittadinanza, si chiede alla stessa di prestare ancora maggiore attenzione alla corretta separazione dei rifiuti nei prossimi giorni, in modo da evitare qualsiasi emergenza per la Città.

Agli abbandonatori incalliti si chiede di riflettere su cosa ne sarebbe del nostro ambiente se tutti si comportassero come loro.