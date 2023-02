Castelvetrano, prorogati i termini per bando servizio Civile presso l’Aias

di: Comunicato Stampa - del 2023-02-14

(ph. aiasnazionale.it)

“La Sezione A.I.A.S. di Castelvetrano, 4Ente attuatore del Progetto “Ci sono anch’io”, comunica che con Decreto del Capo del Dipartimento n. 116/2023 è prorogato al 20 Febbraio 2023, ore 14.00, il termine di presentazione delle domande di servizio civile universale previsto dall’art. del Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale in data 15 Dicembre 2022.

www.politichegiovanili.gov.it

Fino alle ore 14.00 del 20 Febbraio 2023, quindi, è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti che si realizzeranno tra il 2023 e il 2024 su tutto il territorio nazionale e all’estero.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente online attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it , entro e non oltre le ore 14.00 del 10 Febbraio 2023.

Per accedere al sito è obbligatorio essere in possesso di credenziali SPID il “Sistema Pubblico d’Identità Digitale” con un livello di sicurezza 2.

Troverai ulteriori informazioni nella sezione dedicata “Servizio Civile Universale” del sito www.aiascastelvetrano.it oppure collegandoti al sito www.politichegiovanili.gov.it