Il lettore scrive: “Pericolosa buca in via dei Templi. Comune intervenga. Rischio concreto”

di: Redazione - del 2023-02-16

Giunge alla Redazione una segnalazione di un nostro lettore, il quale lamenta lo stato in cui versa la strada in via dei Templi. Precisamente, di Fronte all'Azienda dei Fratelli Bono, si trova una buca pericolosa sia per le auto che per gli abitanti della zona.

Di seguito la segnalazione:

“Gentile Direttore, la prego di attenzionare questa buca. Si trova in via dei Templi, dirimpetto all'Azienda dei fratelli Bono. Non è facilmente visibile anche di giorno ed i bordi sono spigolosi e taglienti. Lascio immaginare la pericolosità sia per le auto che per la vita delle persone che stanno in zona. Spero che il Comune possa intervenire in qualche modo”.