La politica inizia a “scaldare i motori”. “Castelvetrano rinasce” nuovo movimento politico: “Necessità di ripartire”

del 2023-02-16

Un nuovo soggetto politico spunta all’orizzonte a Castelvetrano che attraverso la rete annuncia per sabato 4 marzo alle ore 17,30 presso il Circolo della Gioventù la prima assemblea costituente di “Rinascita di Castelvetrano”. Attualmente non vengono resi noti gli ispiratori e fondatori di questo Movimento, formato da professionisti imprenditori cittadini comuni che credono in una Castelvetrano da riqualificare e persone che hanno fatto parte di movimenti a sostegno di progetti per la città.

Si legge solo in un post di un “Movimento politico civico per il risveglio della Città abbandonata e della sua comunità dormiente. Ci proponiamo di dare voce ad una classe dirigente competente, appassionata, adeguata alla crisi che ha investito la città e riconosciuta come un valido interlocutore nel contesto regionale e nazionale. Quella mancanza di rappresentanza nelle sedi che contano per una Castelvetrano costretta a chiedere al deputato di turno i vari appoggi. Una Castelvetrano che vuole ripartire con programmi chiari e gente qualificata per quello che gli adepti sperano in un “nuovo rinascimento” per la città belicina".