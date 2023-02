Campobello si mobilita per “salvare” l’ex Caserma della Gdf a Tre Fontane. Ci sarà un Consiglio Comunale aperto

di: Redazione - del 2023-02-17

Dopo le richieste dell’Opposizione e la mobilitazione dei cittadini qualcosa si muove con l’obiettivo di salvare l’ex sede della Guardia di Finanza di Tre Fontane. Mercoledì 15/02/2023 si è tenuta la conferenza dei Capigruppo (riunione necessaria da iter, per poter stabilire la data del Consiglio Comunale aperto).

A seguito di confronto si è calendarizzato il Consiglio Comunale aperto in data 27/02/2023 alle ore 17:00 presso l’aula consiliare del Comune di Campobello di Mazara.

“Quest’appuntamento è molto importante - scrivono i Consiglieri di Opposizione Carla Prinzivalli, Liliana Catanzaro, Giuseppe Fazzuni, Isabel Montalbano e Tommaso Di Maria - è necessario approfittare al meglio di questo spazio perché rappresenta un canale di comunicazione che consente ai cittadini di potersi esprimere riguardo ad un bene comune di rilevante importanza collettiva e la cui decisione di cessione all’asta ha creato non pochi turbamenti.

Molti cittadini si sono già espressi in privato o tramite i social e altri hanno manifestato la volontà di mettere a disposizione le proprie capacità e la propria professionalità in maniera disinteressata affinché l’ex Caserma non debba essere messa in vendita ma possa essere rivalorizzata e conseguentemente possa portare benefici ed entrate al Comune di Campobello di Mazara.

Invitiamo tutti a prendere nota di questo appuntamento che sicuramente sarà proficuo per una buona e sana collaborazione tra istituzioni e cittadinanza”.