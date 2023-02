Castelvetrano, da Marzo presso Formasys al via corso di Operatore Informatico

di: Publiredazionale - del 2023-02-15

La profonda accelerazione verso l’innovazione tecnologica, dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, ha messo in luce la necessità dei lavoratori di sviluppare nuove competenze, soprattutto digitali, per riqualificare le persone e rispondere alla mancanza di profili sul mercato del lavoro. Nei nostri percorsi formativi lavoriamo molto sulla crescita degli allievi dal punto di vista del proprio background personale e non solo professionale. Il corso Operatore Informatico di risorse web ti permette di ottenere una valida formazione per trovare lavoro nel campo dell’Information Technology. Le competenze informatiche sono sempre più richieste nel mercato del lavoro e specializzarti in questo tipo di servizi ti consente di diventare una risorsa fondamentale all’interno di tutte quelle aziende che hanno compreso l’importanza del web.

L’operatore informatico può svolgere la sua attività all’interno di imprese che si occupano di installazione ed assistenza per servizi informatici. La qualifica ti permette di collaborare con grandi aziende come riferimento per i servizi di IT, sia come dipendente che come consulente esterno.

Presso Formasys srl partirà a Marzo, il corso di Operatore Informatico di risorse web nella sede di Castelvetrano, alcune delle materie che tratteremo durante le ore di formazione saranno: servizi cloud, componenti hardware e software dei sistemi web, software di gestione e archiviazione dati, applicazioni web, tutela e sicurezza dei dati in rete, social network e servizi di automazione e produzione.

L’attestato di Operatore informatico di risorse web è valutato 1,5 Punti per le graduatorie del personale di segretaria amministrativa nelle scuole pubbliche e 1,5 previsti per i concorsi pubblici. Quando si vuole lavorare nella scuola come Personale ATA è molto importante possedere una buona formazione e dei titoli di studio aggiornati. Per ottenere un contratto di lavoro a tempo indeterminato esistono delle graduatorie di III Fascia all’interno delle quali sono inseriti tutti gli aspiranti ATA con il relativo punteggio che più è alto e maggiori sono le possibilità di essere chiamati per lavorare. Il prossimo aggiornamento in graduatoria sarà nel 2024, e acquisire questa nuova competenza darà la possibilità di avere un punteggio più alto.

Il centro di studi Formasys srl è da sempre attento ai cambiamenti e alle richieste del mercato del lavoro, per questo i nostri corsi di formazione professionale sono a passo con i tempi e ci avvaliamo di un corpo docente all’altezza del compito che ci siamo prefissati.

Anche il Corso di Operatore Informatico fa parte del nostro ventaglio di offerta formativa ed è uno dei pochi corsi presenti sul territorio.

Le nostre recensioni sul nostro sito web, parlano del modo in cui lavoriamo e dei risultati che abbiamo ottenuto in tutti questi anni, grazie alla fiducia dei nostri iscritti e al lavoro di squadra.

