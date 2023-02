Lo “scherzo” di Carnevale nel Sistema delle Piazze martedì dalle 19 e “Lu testamentu” in diretta su Cnews.it dalle 21

di: Redazione - del 2023-02-16

“C’e posta per te” sarà lo scherzo di Carnevale portato in scena da Mimma Monachella, Sergio Signorello e Salvatore Graffeo martedì 21 presso il Sistema delle Piazze alle ore 19. Un momento di spensieratezza e leggerezza nel ricordo degli antichi fasti del carnevale castelvetranese che si aggiungerà a balli, divertimento e musica.

Il tutto in attesa di “Lu testamento” che non sarà letto nel Sistema delle Piazze ma sarà mandato in onda in diretta su Castelvetranonews.it, sempre di martedì, alle ore 21, grazie all’apprezzabile iniziativa dell’Associazione Culturale “La Sibilla” nelle persone di Assunta Carlino, Anna Gelsomino, Francesco Saverio Calcara. Un testamento che anche quest'anno si preannuncia ironico ma al tempo stesso pungente nel pieno rispetto della tradizione castelvetranese.