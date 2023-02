L'avvocato castelvetranese Ferdinando Emanuele vince arbitrato internazionale per la Roma calcio contro New Balance

di: Redazione - del 2023-02-17

(ph. https://legalcommunity.it/)

L'avvocato castelvetranese Ferdinando Emanuele, Partner dello studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, tra i legali della Roma calcio nell'importante vittoria di un arbitrato internazionale ICC contro lo sponsor New Balance Athletics, Inc. L'arbitrato, si legge in una nota dei legali, era stato promosso da New Balance, attuale sponsor tecnico di AS Roma, che lo accusava di aver concluso un contratto con un altro sponsor tecnico per le stagioni calcistiche 2023/2024 e seguenti in violazione della clausola di prelazione (Right of First Refusal) prevista dal contratto di sponsorizzazione fra le parti per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

New Balance aveva chiesto all'Arbitro Unico di inibire l'esecuzione del nuovo contratto di sponsorizzazione tecnica sottoscritto da AS Roma nonché di Ferdinando Emanuele, figlio del noto avvocato Benedetto, partannese d'origine e scomparso da qualche anno, e dell'insegnante di Lettere, la castelvetranese Giovanna Di Stefano, è nato e cresciuto a Castelvetrano dove ha studiato al Liceo Classico "Giovanni Pantaleo" per poi proseguire gli studi presso la LUISS di Roma.

Nel 2021 è stato inserito tra i 30 avvocati i più potenti giovani avvocati d'Italia secondo la rivista GQ Italia. Oggi è Partner Cleary Gottlieb ed è uno dei massimi esperti di practice arbitrale internazionale di Cleary Gottlieb e vero punto di riferimento per il mercato nel settore del contenzioso. Tra i clienti seguiti di recente: Sky Italia, Telecom Italia, Vivendi ed Inter Fc.

Oggi Ferdinando Emanuele vive a Roma con la sua famiglia ma è ancora molto legato alla sua terra natìa. Ogni anno trascorre le sue vacanze a Marinella di Selinunte. Questi sono i castelvetranesi di cui dovrebbero parlare i media nazionali ma, purtroppo, questo non farebbe notizia. Per i giornalisti è più facile e comodo intervistare i soliti con la coppola incontrati lungo le vie. Quelli si che fanno audience a discapito di un'intera comunità che, con non poche difficoltà, prova a ritornare ad una normalità civica ormai smarrita da diversi anni.