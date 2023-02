CVetrano, appaltata progettazione ed esecuzione area attrezzata per accoglienza migranti finanziata dal Ministero del Lavoro

di: Redazione - del 2023-02-17

Continua l’iter verso la realizzazione del campo di “Accoglienza nella legalità” che verrà realizzato in c.da Bresciana-Stracqualacqua a Castelvetrano. Il progetto, dopo l’ok della Giunta Alfano, è stato finanziato dal Ministero per l’Interno nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Legalità 2014 202” per un importo di 1.285.000 euro.

È prevista la realizzazione di una serie di baracche, probabilmente in legno, che potranno ospitare fino a 700 persone durante il periodo della raccolta delle olive e dell’uva, strutture che poi dovranno essere smontate ogni anno, per evitare che diventi una residenza fissa.

A tal riguardo è stato aggiudicato il servizio di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione allo Studio Tecnico Franzese dell’ing Nicola Franzese con sede a Cosenza per l’importo di €. 35.468,38 oltre € 1.418,73 per oneri previdenziali ed € 8.115,16 per IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di € 45.002,27.

Il campo sorgerà in contrada Bresciana “strascalacqua”, in un’area del Comune dove c’è un pozzo comunale e già fornito di energia elettrica.

La gestione degli stagionali da anni è diventata veramente difficile, prima in Contrada Erbe bianche sul territorio di Campobello, poi presso l’ex cementificio Castelvetrano Selinunte, dove un incendio tempo fa ha fatto una vittima, rimasta imprigionata dalle fiamme, dopo che involontariamente queste ultime si erano sprigionate in questo accampamento improvvisato, fatto di capanne e tende in una situazione di estremo degrado.

“Il campo - aveva dichiarato il Sindaco Enzo Alfano - risulta strategico nell’ottica di garantire giuste condizioni igienico-sanitarie, di legalità, di sicurezza del lavoro, agli stagionali impiegati nelle campagne del territorio ed anche per contrastare il fenomeno dello sfruttamento criminale della manodopera”.