Sicurezza Diga Trinità, si continua a disperdere acqua. “Rischio rubinetti a secco per agricoltori”

(fonte: ANSA) - del 2023-02-22

Un altro anno è passato e come l’anno scorso si rischia di perdere tanta acqua preziosa in questi periodi in cui piove poco. Amaro in bocca per i produttori agricoli che dovrebbero essere approvigionati dalla diga Trinità di Castelvetrano. L'anno scorso, all'avvio della campagna irrigua estiva, si era parlato dei problemi strutturali del bacino che rifornisce d’acque le campagne che vanno da Campobello fino a Marsala e Salemi.

"Ebbene, è trascorso quasi un altro anno e si continua a buttare acqua. Capiamo che non è semplice risolvere dall'oggi al domani i problemi strutturali e di sicurezza della diga, ma si continua a non capire che il problema siciliano non è la mancanza di acqua, ma la gestione di questa preziosa risorsa". E' quanto afferma Camillo Pugliesi, Presidente della Cia Sicilia Occidentale.

"Abbiamo bussato di nuovo a tutte le porte di assessorati e dipartimenti regionali coinvolti, ma abbiamo assistito solo a un rimpallo di responsabilità - aggiunge il Presidente della Cia Sicilia Occidentale. - Intanto la campagna irrigua si avvicina e non vogliamo ritrovarci ancora con i rubinetti a secco. Per questo ci uniamo alla richiesta dell'Onorevole Regionale Cristina Cimminisi e chiediamo al Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, di riunire con urgenza attorno a un tavolo tutti gli attori di questa vicenda per trovare, insieme, delle soluzioni non tanto per mettere a regime la diga quanto per non disperdere ancora acqua.

Per soddisfare il fabbisogno dei produttori agricoli della zona servirebbero 6 milioni di metri cubi di acqua, la diga Trinità è autorizzata fino a un massimo di quasi 2 milioni. Tutto questo non rende competitive le nostre aziende che producono reddito per migliaia di famiglie e svariati milioni di euro. Così non possiamo farcela, è urgente, ribadisco, trovare una soluzione".