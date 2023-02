Santa Ninfa, il 25 Febbraio a “Il Sabato del Formaggio” star gli erborinati di Sicilformaggi

di: Redazione - del 2023-02-22

I formaggi erborinati di Sicilformaggi srl regalano una sensazione sorprendente al palato, un mix di colori, profumi e sapori ottenuti da composte, frutta, affinamenti in barriques e stagionature attente.

L’erborinato ai frutti di bosco, ad esempio, viene immerso nel succo di melagrana in barriques e poi ricoperto da composta ai frutti di bosco e lasciato riposare per la stagionatura. In questo modo, i frutti a contatto con la crosta del formaggio, sprigionano la loro fragranza, regalando una sensazione sorprendente al palato.

L’erborinato al pistacchio, invece, viene affinato nel vino aromatizzato alle mandorle, per favorire il passaggio del suo aroma all’interno della pasta del formaggio e poi viene farcito e ricoperto con il pistacchio in tutte le sue forme, dalla granella alla crema. La farcitura all'interno è una sorpresa ad ogni fetta: la dolcezza della crema incontra la leggera piccantezza del formaggio, in un cuore soffice dall’involucro croccante.

L’erborinato pera e cioccolato viene prodotto con le forme di formaggio affogate in vino Marsala poi trattate in superficie con cacao, gocce di cioccolato e pere. Le pere a contatto con la crosta del formaggio umida, rilasciano tutta la loro fragranza fondendosi con il sapore ed il profumo del latte appena munto.

Per questo motivo, sabato 25 Febbraio a “Il Sabato del Formaggio”, l’evento dedicato alla degustazione ed all’acquisto conveniente e vantaggioso di ricotta, zabbina, formaggi freschi e stagionati, oltre a prodotti di eccellenza del territorio, Le star della giornata saranno proprio gli “Erborinati”, con degustazioni di questi formaggi senza precedenti.

Inoltre, sarà possibile degustare formaggi freschi, tuma, arancine, zabbina e ricotta, cannoli.

Un appuntamento fisso ed imperdibile, che ha già visto negli scorsi appuntamenti una moltitudine di visitatori, curiosi di conoscere il diversificato mondo dei formaggi e ciò che si cela dietro ai suoi gustosi prodotti. Vi aspettiamo!

L’evento si terrà nei locali della Bottega “Sicilformaggi” - presso il Centro Artigianale di Santa Ninfa in via E. Mattei, 3.