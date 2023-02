Sabato 4 Marzo al Circolo della Gioventù la prima assemblea di “Castelvetrano rinasce”

del 2023-02-25

Si svolgerà sabato 4 Marzo dalle ore 17.30 presso il Circolo della Gioventù l’Assemblea costitutiva del movimento cittadino “Castelvetrano rinasce”., “Riteniamo sia arrivato il momento di mobilitarsi per la rinascita della nostra povera “Castelvetrano cancellata” e lo faremo con una profonda riflessione del Comitato Civico Orgoglio Castelvetranese che ritiene di lanciare una iniziativa politica forte della credibilità di una lotta di cinque anni a difesa dei diritti dei cittadini. Un passo indietro per lanciare una sorta di chiamata al senso civico dei Castelvetranesi per la fondazione di una nuova iniziativa politica trasversale che inviti i cittadini ad essere protagonisti del futuro della loro cittadina che dovrà finalmente rinascere dalle proprie ceneri!”.