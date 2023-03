L’avvelenamento a Triscina e il lieto fine per Rex salvato in tempo da un castelvetranese

di: Redazione - del 2023-02-28

Un cane salvato da sicura morte per avvelenamento. Protagonista di un piccolo ma importante gesto è stato Salvatore Giacobbe, poliziotto originario di Castelvetrano, che ha raccontato alla nostra Redazione quello che è successo ieri mattina a Triscina nei pressi della strada 124bis.

“Mi sono accorto - racconta Giacobbe - che un cane della zona, chiamato dai residenti Rex, conosciuto per la sua bontà, era molto debole, non riusciva a muoversi e manifestava spasmi continui ad altezza dello stomaco. Viste le condizioni disperate in cui imperversava il cane ho ritenuto opportuno segnalare il caso agli operatori del canile che hanno portarto l’animale presso la suddetta struttura per le cure del caso”.

A seguito di accertamenti, il veterinario ha constatato che i sintomi erano imputabili ad avvelenamento. Dopo le prime cure fatte sul posto, il poliziotto si è fatto carico di comprare le medicine necessarie per continuare la terapia ai fini di giungere alla completa riabilitazione del cane.

Attualmente Rex sta meglio e questo dimostra l’importanza di una sensibilità verso gli animali che tutti dovrebbero avere sempre di più.