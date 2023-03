Castelvetrano, convocato il Consiglio Comunale. Ecco l’ordine del giorno

di: Redazione - del 2023-03-02

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 09/03/2023 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Approvazione verbali sedute precedenti. Presa d’atto”;

2. “Interrogazione prot. n. 4474 del 25/01/2023 – grave situazione nei plessi scolastici per mancanza del funzionamento dei riscaldamenti”;

3. “Mozione prot. n. 4514 del 25/01/2023 – annullamento in autotutela dell’affidamento e gestione impianto sportivo adibito a campi da tennis”;

4. “Riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per lavori di somma urgenza relativi alla sostituzione delle antenne Hiperlan del sistema di interconnessione di rete, per le sedi: Via della Rosa – Teatro Selinus e Museo Civico”;

5. “Sentenza n. 341/2022 emessa dal Tribunale di Marsala – Ilardi Santo + 1 n.q. di genitori di I.G. c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000”;

6. “Sentenza n. 160/2020 emessa dal Giudice di Pace di Castelvetrano – Scaglione Biagio c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio”;

7. “Impegno a promuovere la Sostenibilità energetico-ambientale nel Comune di Castelvetrano attraverso la costituzione di Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali”;

8. “Comunicazioni del Sindaco sulla nuova compagine della Giunta”.