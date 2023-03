Nino Manuzza nominato Assessore entra in Giunta. Tripoli capogruppo dei 5 Stelle in Consiglio

del 2023-03-04

Il Sindaco Enzo Alfano completa la giunta nominando il settimo assessore. Si tratta di Antonino Manuzza già Capogruppo del Movimento 5 Stelle che lascia il testimone di comando del Gruppo Consiliare ad Aldo Tripoli. Il neo Assessore ha prestato giuramento venerdì scorso, alla presenza del Segretario generale dott.ssa Cinzia Gambino.

“Sono onorato - dichiara Manuzza - di aver ricevuto questa nomina e ringrazio il Sindaco Enzo Alfano, per la fiducia riposta in me. Sono consapevole che si tratta di un impegno non da poco. Ma, con spirito di sacrificio ed umiltà, sono pronto a cimentarmi in questa nuova avventura".

Formalmente non sono state attribuite ancora le deleghe ma si dovrebbe trattare di: verde pubblico, borgate marinare, urp, decoro urbano.