Successo di partecipazione per alla prima di “Castelvetrano rinasce”. “Obiettivo ridare dignità alla Città”

del 2023-03-05

Grandissima e qualificata partecipazione ieri sera al Circolo della Gioventù, in occasione della presentazione e della costituzione del movimento politico “Castelvetrano Rinasce”. Presenti numerosi esponenti della politica locale, del mondo dell’associazionismo, della cultura oltre che numerosi professionisti. Scopo principale del Movimento - che si vuol ergere come aggregante di una grande colazione civica per ridare a Castelvetrano la dignità e il primato che merita nel territorio Belicino e provinciale - e dare voce ad una classe dirigente competente, appassionata, adeguata alla crisi sociale e politica che ha investito la città in questi ultimi anni.

Promotori dell’iniziativa sono l’avvocato Giovanni Lentini, e il gruppo del Comitato Civico “Orgoglio Castelvetranese” con a capo l’avv. Franco Messina, che da anni mirano alla difesa del territorio con particolare attenzione alla problematica dell’Ospedale.