Santa Ninfa: Convocato il Consiglio comunale per l'approvazione del bilancio

Il presidente del Consiglio comunale, Carlo Ferreri, ha convocato l'assemblea civica per le 20 di venerdì 17 marzo. Il punto più importante all'ordine del giorno è quello relativo all’approvazione del bilancio di previsione 2023. L'aula sarà chiamata anche a dare il proprio placet alle aliquote dell'Imu, alla delibera di verifica della quantità e qualità delle aree comunali destinate alle attività produttive e terziarie, al Dup (il documento di programmazione che indica gli indirizzi strategici ed operativi per l'anno in corso), a due debiti fuori bilancio e all'adesione alla Fondazione di partecipazione «Rete museale e naturale belicina». (Nella foto d'archivio, una seduta del Consiglio comunale)