Altro Tir per solidarietà a Ucraina da Chiese Evangeliche e non solo. I ringraziamenti di Tommaso Pipitone

di: Redazione - del 2023-03-13

Venerdì, grazie all'impegno di tante persone, aziende e chiese dei territori nel trapanese, palermitano ed agrigentino, hanno potuto mandare un altro Tir di beni di prima necessità, contenente vestiario, pannolini, pannoloni, prodotti per igiene sanitaria, un gruppo elettrogeno e parecchie pedane di genere alimentare.

"Ringrazio innanzitutto il biscottificio Siracusa - esprime soddisfatto Tommaso Pipitone - per la donazione di biscotti per i bambini. Ringrazio anche la Croce Rossa di Castelvetrano per la generosità nel donarci diversi alimenti.

Un grazie anche va ai genitori ed agli nsegnanti nelle scuole del trapanese che nel loro piccolo ma grande gesto hanno contribuito donando vestiario e tanto altro.

Noi non ci fermiamo qui, continueremo a raccogliere per i poveri e disagiati in Ucraina."