Cresce l'attesa per Folgore - Kamarat al Paolo Marino. Appello ai tifosi rossoneri

del 2023-03-21

La Folgore ad un passo dalla vittoria di Campionato. Cresce l’euforia tra i tifosi dopo la brillante vittoria per 3-0 a San Vito Lo Capo contro una delle squadre più forti del campionato. Nonostante l’inferiorità numerica per l’affrettata espulsione di Cascio, gli uomini di mister Messana con un Bognanni in cattedra hanno saputo chiudersi bene in difesa e sfoggiare degli ottimi contropiedi con i vari Lupo e Spinelli e con una difesa impeccabile con il giovane Bussa in cattedra.

Domenica è scontro la verità contro il Kamarat che segue la Folgore a tre punti e a due domeniche dalla fine del campionato. Un risultato positivo potrebbe aprire al sogno dell’Eccellenza impensabile dopo la sconfitta contro il Misilmeri che aveva portato al disimpegno con alcuni giocatori ritenuti quelli che avrebbero dovuto fare la differenza. Domenica al Paolo Marino è scontro verità contro l’attacco degli agrigentini che fa paura, attesi con due pullman di tifosi al seguito.

La Società fa appello alla città perché la rinascita di una comunità, il riscatto passa anche attraverso lo sport il sociale il tifare per la propria squadra.

La Folgore, pur priva di Galluzzo, Rustico e anche in alcune gare di Spinelli ha saputo fare quadrato. Tutti per uno uno per tutti. Domenica vorremmo vedere una gradinata in festa con gli ultras ad incitare i rossoneri, come ai vecchi tempi orgogliosi che nessuno ci ha regalato niente memori che qualcuno ha portato il titolo di Eccellenza in altra città, memori che qualcuno ha comprato un titolo di prima categoria che ci ha permesso di essere ripescati in Promozione e di volere riconquistare quell’Eccellenza che qualche avventuriero di passaggio ci ha tolto.

Forza Folgore, forza Castelvetrano, forza tifosi. Appuntamento per domenica alle 16 al Paolo Marino per riportare assieme la Folgore in Eccellenza.