Omicidio del piccolo Di Matteo, Messina Denaro prende le distanze. "Fu Brusca a dare l'ordine"

del 2023-03-22

Matteo Messina Denaro, nel corso di un interrogatorio di garanzia, ha dichiarato di non aver dato l'ordine di uccidere il piccolo Giuseppe di Matteo, prigioniero per più di due anni, strangolato e sciolto poi nell'acido. Il ruolo che Messina Denaro ha fatto intendere è relativo al coinvolgimento nel rapimento e non già nelle fasi successive le cui scelte sarebbero imputabili a Giovanni Brusca. “Fu lui - ha dichiarato - a dare quell'ordine ripugnante”.