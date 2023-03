Entusiasmo rossonera per la gara interna di domani. Atteso pubblico delle grandi occasioni

del 2023-03-25

Tutti allo stadio domenica alle 16 per tifare Folgore, per quella che potrebbe essere la gara decisiva per vincere il campionato.

L’avversario il Kamarat, secondo in classifica insieme al Fulgatore, arriverà con la voglia di vincere con al seguito tanti tifosi per questa gara che vale una stagione.

Purtroppo tra i folgorini ci saranno ancora assenze pesanti, Rustico e Galluzzo infortunati e Cascio squalificato, ma la squadra di Giovanni Messana, che spera nel tifo e nella spinta dei suoi tifosi, saprà certamente sopperire con quella grinta e quella voglia messe in campo nelle ultime gare.

L’allenatore ringrazia anche la società tutta, il Presidente, per essere arrivati con tanti sacrifici a potere credere nella promozione, che era una cosa insperata a Dicembre, quando si è ridimensionato l’organico.

Forza Folgore, forza Castelvetrano perché lo sport è anche riscatto sociale per una città che ha bisogno di uscire da un periodo difficile di questi ultimi anni.

"Chi scenderà in campo, afferma l’allenatore Giovanni Messana, sa di dover dare di più del massimo, di credere nel traguardo finale alla nostra portata giocando in casa contro un forte avversario" .

Ci si augura di vedere uno stadio pieno di tifosi con tante famiglie per trascorrere una domenica di sano agonismo e forza Folgore!