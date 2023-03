Da Castelvetrano al Sud America. Storia delle “Revolution Girls” tra amicizia, talento e passione per la musica

di: Redazione - del 2023-03-30

Hanno stregato in tanti per la loro voce e grinta. In occasione del “Ciocco Fest” di Castelvetrano si sono esibite e attorno a loro hanno creato molta curiosità e apprezzamento per la loro esibizione che ha trovato grandi riscontri.

Stiamo parlando delle “Revolution Girls”, band tutta al femminile, e quasi tutta castelvetranese, composta da Chiara Fortunato, 17 anni, al basso, Giulia Mangialomini, 18 anni, alle percussioni, Aurora Di Nino, 18 anni, chitarra e seconde voci, e Irene Gentile (unica non castelvetranese originaria di Strasatti e chiamata in arte “Nene Kind”), 15 anni, alla voce e alle tastiere.

La band nasce all’interno della “The Vocal Academy” di Riccardo Russo e Silvia Mezzanotte, dove Irene, sin dall’età di 7 anni, inizia un percorso di studio di tecnica vocale e, successivamente, pianoforte, riscuotendo molti apprezzamenti e premi in vari concorsi nazionali già da solista.

Parallelamente anche Aurora Di Nino (in arte “Rory”) inizia il suo percorso all’interno della stessa Accademia, sia come canto prima che chitarra poi. Anche lei approdando a varie fasi finali dei più rinomati concorsi canori nazionali.

Dall’amicizia e la stima reciproca tra le due e dall’idea di alcuni genitori insieme al maestro, nonché direttore artistico della The Vocal Academy Riccardo Russo, viene fuori l’idea di formare questa band tutta al femminile. Così, sullo scorgere dell’estate 2021, conoscono Giulia, ottima percussionista, con l’hobby della magia. Ecco perché si dice che le percussioni della band siano magicamente rock!

A questo punto arriva lei, Klar, l’ex violinista dark già all’interno dell’accademia, che in men che non si dica sposa appieno il progetto ed inizia a suonare il basso otto giorni prima della primissima apparizione in pubblico della band.

Con il passare del tempo, le “ragazze rivoluzionarie” provano, studiano, si divertono e continuano a riscuotere apprezzamenti, con apparizioni in varie kermesse, tra cui possono vantare di aver suonato a fine estate 2022 all’interno del locale “La Bussola” in Versilia, denominato “il tempio della musica”, che prima di loro ha visto passare artisti dal calibro di Mina, Gianna Nannini, Vasco Rossi e molti altri.

Proprio lì sono state notate dalla produzione del Sanremo Music Awards, che ha staccato loro un biglietto come finaliste del suddetto contest in Sud America.

Il percorso delle Revolution Girls sembra essere tutto in discesa e ancora tutto da scrivere. Le loro qualità musicali e la forte amicizia che le unisce, unitamente alla passione per la musica, faranno di certo la differenza. In bocca al lupo ragazze!