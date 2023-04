“Il Pnnr e l’occasione da sfruttare per far ‘rialzare’ Castelvetrano”. Lettera aperta di un lettore

di: Redazione - del 2023-04-05

Giunge alla Redazione una lettera aperta del nostro lettore Gaetano Sinacori il quale avrebbe piacere che il Comune fornisse aggiornamenti alla cittadinanza sullo status progettuuale e sulle opere pubbliche finanziate dal Pnnr.

Di seguito la questione posta dal lettore all’Amministrazione e al Sindaco:

“Gentile Direttore, volevo mandare un messaggio a questa Amministrazione Comunale ed avere una risposta per quanto riguarda il piano della comunità Europea per il contributi per le opere pubbliche del Pnnr.

Il nostro Comune ha presentato progetti, tipo rifacimento dell’intera rete idrica, che è ammalorata e che ci fa ricevere acqua sporca da più di 10 anni. Le strade non esistono più a Castelvetrano e le borgate marinare sono ormai da molto tempo in stato di abbandono assoluto. Da restidenti vogliamo sapere cosa sta facendo il nostro Sindaco con l’Amministrazione Comunale per i contributi del Pnnr”.

Ad oggi l’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano ha reso noto ( clicca qui per leggere ) che, sono stati finanziati due progetti, nell’ambito della valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.), ossia il Centro Polivalente “Home sweet home” per un importo di €2.495.567,11 e il Centro “Il millepiedi” per €1.221.564,05.

Il Centro Polivalente, denominato “Home sweet home”, che sorgerà in contrada Zangara (Rif. catastali: foglio di mappa 94), sarà destinato all’erogazione di servizi a specifiche categorie di cittadini, tra cui supporto terapeutico specializzato, servizi per l’infanzia (micro nido), sensibilizzazione culturale e inserimento lavorativo, agriterapia e pet terapy.

Il Centro Polivalente “Il millepiedi”, si trova in via Santangelo (Rif. catastali: Foglio 53 particella 536 sub. 1 e sub. 2). In parte, fungerà da centro diurno ed in parte da centro di riabilitazione, e si rivolgerà ai soggetti più fragili del territorio del distretto sociosanitario D54, dando sostegno a molte famiglie dei soggetti interessati, tra cui minori con disturbo e/o ritardo psico/fisico lieve e moderato, giovani/adulti con diversabilità fisica e mentale di grado lieve e moderato.