Santa Ninfa, Giuseppe Lombardino è il candidato-sindaco della lista civica «Insieme per Santa Ninfa»

di: Comunicato Stampa - del 2023-04-04

Continuità ma anche rinnovamento. Continuità amministrativa da un lato, nuovi ingressi e forze fresche dall'altro. Può sintetizzarsi come oscillante tra questi due poli, quello della continuità e quello del rinnovamento, appunto, la ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente, Giuseppe Lombardino (nella foto), 60 anni, riproposto per la terza volta consecutiva (come consente la legge per i piccoli comuni) dalla lista civica «Insieme per Santa Ninfa».

Nella lista confluiscono forze politiche e gruppi civici molto vari, tutti animati dalla volontà di proseguire l'esperienza del buongoverno cittadino e di innestare in questa esperienza decennale, nuove culture, nuove idee e nuovi progetti. Diversi candidati sono volti ormai noti della politica locale, che hanno condiviso con Lombardino le scelte politico-amministrative degli ultimi due lustri; altri, invece, provengono da esperienze diverse oppure sono giovani alla prima tenzone animati dalla volontà di mettersi alla prova.

«A tutti loro - dice Lombardino - va il mio ringraziamento, per avere mostrato fiducia nella mia persona e per il coraggio che mettono in questa sfida elettorale». Nelle prossime settimane saranno ufficialmente presentati la lista e il programma politico-amministrativo.