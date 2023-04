"Non vi furono maltrattamenti ad anziana signora". Assolta coppia salemitana dal Tribunale di Marsala

di: Redazione - del 2023-04-05

Assolta dal Tribunale di Marsala due ex badanti difesi dagli Avv. Paolo Amato e Fabio Simone Di Paola dall'accusa di maltrattamenti, limitazione della libertà personale e appropriazione indebita, il tutto aggravato dallo stato della persona offesa, un'anziana non deambulante.

Un'accusa pesante per C.P. e B.M., originari di Salemi, che si erano presi cura di L.C. di Salemi dal 2017.

In particolare, i due erano accusati di avere maltrattato la donna con loro convivente per essere accudita, in quanto soggetto anziano privo di parenti. Ancora, si legge nel capo di accusa, limitavano la sua libertà personale, proibendole di lasciare la loro casa per trasferirsi presso una struttura idonea, minacciandola di farla scivolare giù lungo una strada in discesa sulla sua sedia a rotelle.

Gli imputati erano stati denunciati perché avrebbero privato l'anziana del suo telefonino e del denaro necessario per affrontare le spese, anche per soddisfare i bisogni primari, appropriandosi per intero della sua pensione di invalidità, che era di circa trecento euro al mese.

Omettevano di provvedere alla sua igiene personale, nonché alla sua nutrizione, se non in misura insufficiente. I due difensori, mediante l'esame testimoniale di operatori del Servizio Sociale di Salemi, nonché di medici in Servizio presso l'Asp di Trapani, hanno acclarato che, in verità, nessuna condotta di maltrattamenti, di limitazione della libertà personale e di appropriazione indebita era stata posta in essere dagli imputati.

Contraddittorie, peraltro, erano apparse le dichiarazioni rese dalla persona offesa nelle more del procedimento penale deceduta, dinanzi agli Ufficiali di P.G.

Ed infatti, con sentenza, il Tribunale di Marsala - Giudice Massimiliano Alagna - non associandosi alla richiesta di condanna avanzata dalla Procura della Repubblica, che aveva chiesto oltre tre anni di reclusione per gli imputati, ha assolto questi ultimi perché il fatto non sussiste.