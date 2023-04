Il lettore scrive: "Io ieri vittima a Castelvetrano di un fatto increscioso"

del 2023-04-12

Il passaggio del Giro di Sicilia è stata di certo una vetrina per Castelvetrano ma non sono mancati i disagi per il blocco del traffico dovuto al passaggio della carovana. A scrivere alla nostra Redazione il lettore Giuseppe Pizzo che ha registrato un comportamento increscioso da parte di un soggetto a bordo di una ambulanza:

“Scrivo per segnale che ieri, in occasione del passaggio del giro di Sicilia da Castelvetrano, sono stato vittima di un episodio molto increscioso mentre ero alla guida del mio mezzo in compagnia di un famiiare.

Dopo essere rimasti bloccati ai margini della strada su cui si verificava l'avvenimento, quando la viabilità riprendeva in quanto segnalata fa un furgone dell'organizzazione che ne segnalava il fine del passaggio ci immettiamo in strada con mio disagio cercando di evitare di far ritorno verso il centro abitato verso Campobello di Mazara per far ritorno a casa in a delle contrada balneari di Castelvetrano.

Piuttosto di creare e crearci disagi per il traffico decidevamo quindi di fare un giro più largo passando per un altro comune limitrofe. Passata la chiesa di Santa Lucia all'uscita del paese sulla statale 115 ad un certo punto in un tratto curvilineo dove vige il divieto di sorpasso vediamo molto prossima al nostro mezzo un'ambulanza senza sirena accesa almeno non mi sembra di ricordare nessun suono, effettuare in quel tratto ceco e curvilineo due trilpli sorpassi l'ultimo a circa 15 venti metri dal mio mezzo che trovandosi nella carreggiata opposta dove non c'è fra l'altro banchina mi vede costretto a piantare i freni mettendo in pericolo l'incolumità dei viaggiatori sul mio mezzo e ovviamente dell'intero contesto automobilistico a noi circostante.

A questo punto l'operatore dell'ambulanza (privata e facente parte della carovana del giro di Sicilia) che si trovava non so perché a 5 minuti dietro l'ultima segnalazione di fine corsa, con fare molto aggressivo sferra un pugno molto forte sul finestrino del mio mezzo a 5 centimetri dalla mi faccia visto che trattandosi di un camper il nostro mezzo ha l'abitacolo guida alla stessa altezza dell'ambulanza. Gradirei le scuse, a mio avviso doverose, per il fare indecoroso dell'operatore sanitario alla guida. Attendo notizie anche da parte delle autorità locali”.