Il lettore scrive: "Via Seggio al buio. Ripristinare illuminazione"

di: Redazione - del 2022-10-18

Da un mese dopo il primo violento acquazzone è andata via la luce in via Seggio, una delle strade più trafficate di Castelvetrano. I residenti sono preoccupati per la velocità delle auto, per la presenza di un traffico molto intenso e di un oleificio con tanti trattori carichi di olive.

"Com'è possibile che ancora non si provveda a riparare questo guasto? - dichiarano i residenti - Anche un attraversamento pedonale vicino al panificio o la rivendita di tabacchi è veramente a rischio."

L'appello al Sindaco a chi deve provvedere passa attraverso la nostra redazione, che continua ad amplificare la voce di chi non ce l'ha, sopratutto persone più deboli e anziani.