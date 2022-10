Associazione “Batticuore…Batti” ONLUS-ETS e Autoservizi Salemi siglano accordo dal titolo “Viaggiare Cardioprotetti”

di: Comunicato Stampa - del 2022-10-21

“L’Associazione “Batticuore…Batti” ONLUS-ETS ed Autoservizi Salemi hanno siglato un accordo dal titolo “Viaggiare Cardioprotetti”, il cui progetto è stato ideato da Filippo Peralta, responsabile della comunicazione e degli eventi di “Batticuore… Batti Onlus”, che mira ad assicurare la tutela della incolumità fisica sia dei passeggeri che del personale dell’Azienda di trasporti in autobus.

Il progetto siglato prevede:

- Corsi di formazione BLSD per gli autisti e tutto il personale dell'Autoservizi Salemi;

- Acquisto e collocazione di n° 5 apparecchi DAE su tratte a lungo raggio (4 da posizionare a bordo dei bus più 1 da posizionare con teca per esterno, dentro l’autoparco di Autoservizi Salemi).

Gli apparecchi DAE proposti sono del tipo FRED PAD 1 della ditta SCHILLER di ultima generazione. Tale strumentazione verrà allocata in modo idoneo sui bus viaggianti e nella teca per uso esterno.

Il progetto era stato già preannunciato il 1° agosto scorso in piazza Francesco Pizzo a Marsala, in occasione del concerto tributo a Franco Battiato dal titolo “Avrò cura di te”, dal dottor Gaspare Rubino e da Filippo Peralta, quando è stato donato un defibrillatore al Comune di Marsala che verrà allocato nella stessa piazza Inam.

Autoservizi Salemi fa parte dell’ANAV - Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori, ed è tra le pochissime aziende in Italia a dotarsi di tali apparecchiature salvavita e la prima in Sicilia.

“Si tratta di un progetto molto importante dal punto di vista sociale e di sicurezza, sia per il personale che per i passeggeri – dice Clara Marino, referente aziendale dell’iniziativa per Autoservizi Salemi – che intendiamo portare avanti in modo da riuscire a scongiurare situazioni di eventuale pericolo”.

“La nostra Associazione, com’è noto, è costantemente attiva sul piano della prevenzione e della sensibilizzazione alla formazione per le materie inerenti le patologie cardiache. – dice il dottore Gaspare Rubino, presidente di “Batticuore… Batti Onlus” – Siamo lieti di quest’accordo che garantisce un’importante copertura sociale in tema di sicurezza”.”