Il lettore scrive: "Perdita d'acqua in via dei Dori da domenica mattina. Si spera in un intervento"

di: Redazione - del 2022-10-19

Domenica avevamo denunciato una perdita d'acqua in via dei Dori a Marinella di Selinunte ( clicca qui per vedere l'articolo ). I tecnici sono intervenuti e hanno riparato parzialmente ma non definitivamente, probabilmente a causa della mancanza del manicotto.

Da domenica mattina si registra ancora questo spreco d'acqua, segnalato da numerosi residenti, che si spera possa essere interrotto quanto prima.