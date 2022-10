Meloni da ieri la prima donna Premier d’Italia. Storia della “scalata” politica di Giorgia

di: Gigi Simanella - del 2022-10-22

Era una domenica di luglio dell’anno 2017, il 16 con precisione, quando ebbi l’occasione di conoscere personalmente, a Civitavecchia, l’Onorevole Giorgia Meloni. La Meloni ha cominciato ad interessarsi di politica sin da giovane ed ha bruciato, a poco a poco, tutte le tappe.

È stata: dal 2006 al 2008 Vicepresidente della Camera dei Deputati; dal 2008 al 2011 Ministro per la Gioventù nel quarto governo Berlusconi; dall’8 marzo 2014 Presidente del partito politico “Fratelli d’Italia” e dal 20 settembre 2020 presidente del “Partito dei Conservatori e dei Riformisti Europei”.

Giorgia, per come gradisce essere chiamata lei stessa, pur essendo nata a Roma, ha origini isolane. I suoi genitori, infatti, provengono: dalla Sardegna, Cagliari, il padre e dalla mia Sicilia, Messina, la madre. Ieri 21 ottobre, al culmine d’una carriera politica davvero strepitosa, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito all’Onorevole Giorgia Meloni l’incarico di formare il nuovo governo condotto da una donna.

La Meloni ha accettato diventando, di fatto, il nuovo Presidente del Consiglio Italiano. Lungi da me fare valutazioni di natura politica, obtorto collo dovremo abituarci al suo modo d’essere in primis donna e in secundis politico navigato. Posso solo dire che il suo stile è unico. Lei sa ammaliare i suoi aficionados come sa farsi odiare dai suoi detrattori.

Staremo a vedere il suo valore in campo, nella speranza che le sue scelte e quelle di tutti i ministri del suo governo vadano nella direzione giusta per risollevare, una volta e per tutte, le sorti di questa nostra povera e martoriata nazione. All’indomani di quell’occasionale fortuito incontro, ho avuto modo di conoscere, sempre a Civitavecchia, anche l’Onorevole Matteo Salvini.

La loro presenza in questa città, dove abito oramai da 8 anni, era dovuta al fatto di volere appoggiare l’allora Sindaco, il pentastellato Antonio Cozzolino, nella protesta contro la ventilata apertura di un hotspot per l’accoglienza dei migranti.

Non so se la loro presenza sia stata determinante, ma l’hotspot a Civitavecchia non c’è mai stato. Anche la carriera dell’Onorevole Salvini, milanese D.O.C., è stata strabiliante. Ha cominciato a fare politica già all’età di 17 anni. Nel mese di dicembre 2013 è eletto quale segretario federale della Lega Nord, riconfermato nel mese di maggio 2017.

L’anno dopo diventa Senatore della Repubblica. Ha, poi, ricoperto la carica di Ministro dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio nel primo governo Conte. Di lui ricordiamo anche la partecipazione, a soli 15 anni, al programma televisivo di Canale 5 “Doppio Slalom” condotto da Corrado Tedeschi. Vinse allora la ragguardevole somma di 900.000 lire.

Passione, a parte quella per la politica, che ha coltivato anche dopo lavorando per l’emittente radiofonica leghista “Radio Padania Libera”, della quale fu anche il direttore. Dal 2003 risulta iscritto, inoltre, all’albo dei giornalisti professionisti. Di seguito alla caduta del secondo governo Conte, dopo un periodo di stare all’opposizione, ha deciso di far parte del governo Draghi.

Oggi, avendo vinto le recenti elezioni politiche 2022, ha accettato di ricoprire la carica di Ministro delle Infrastrutture, nonché di Vicepresidente del Consiglio, nel nuovissimo governo Meloni.