Castelvetrano, vittoria Folgore. Presidente convoca città per assemblea straordinaria

di: Redazione - del 2022-10-31

Boccata di ossigeno per la Folgore che, pur in un momento difficile, nel quale vede anche le dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo, è riuscita, nonostante l’essere sotto di due reti, a ribaltare il risultato a Carini, imponendosi alla fine per 3-2 con la rete di testa di Carovana, poi con il pareggio di Rustico e con il gol vittoria della stesso su rigore, che si era procurato il giovane volenteroso castelvetranese, l’attaccante Salvo.

Tre punti d’oro, visto che martedì 8 novembre, in forma pubblica, è prevista un’assemblea straordinaria, aperta agli amministratori della città, agli imprenditori, ai commercianti e a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della Folgore.

Bisognerà trovare un nuovo Presidente e le forze economiche per finire dignitosamente il campionato. Tra i punti all’ordine del giorno, il nuovo organigramma societario e gli obiettivi della stessa società. Quasi sicuramente sarà alleggerito l’organico della squadra, soprattutto da quegli elementi che incidono di più sulle casse societarie e da cui magari ci si aspettava di più.

Un passaggio doloroso ma indispensabile per garantire la fine del torneo, cercando di trovare qualche altro giovane di gamba che dia vivacità alla squadra del tecnico Giovanni Messana, che, in certi frangenti, è sembrata troppo statica.

Oggi sarà sfoltita la rosa, a cominciare dal difensore Rallo, già non convocato per ieri, il quale ha dato nel tempo un importante contributo alla squadra, ma che non rientrerebbe più nei programmi della società, a meno che si trovi con lui e con altri un accordo remunerativo diverso.

Purtroppo l’economia della città è quella che è e bisogna essere onesti, dicendo chiaramente come stanno le cose. Ridimensionare non significa rinunciare a qualche obiettivo, il quale non esclude che si possa raggiungere lo stesso con giovani elementi con la voglia di emergere.