Castelvetrano perde un altro giovane. Si è spento ieri Giuseppe Milazzo

di: Redazione - del 2022-10-31

Giuseppe Milazzo, 32 anni, ci ha lasciato ieri. Una notizia che lascia tutti sgomenti: un ragazzo amante della vita, sorridente, solare, simpatico e divertente, con tanti amici che gli volevano bene.

Colpito da un aneurisma, lavorava come muratore. Era una roccia.

Grande appassionato dello sport, lascia un vuoto in una città come Castelvetrano, che pochi mesi fa aveva perso un altro giovane.

La notizia ha iniziato a correre sui social, dove tantissimi amici hanno riempito la sua bacheca con dei messaggi di ricordi: "La vita con una mano ti dà e con l'altra ti toglie, ti prende in giro, è capricciosa e a volte veramente crudele. Mi stringo al dolore immenso per la prematura morte del figlio Giuseppe Milazzo, esempio di bontà. Che gli angeli ti accolgano tra le loro braccia."

La Redazione si stringe attorno alla famiglia e agli amici, per la tragica scomparsa di un giovane che, con il suo sorriso, riempiva di gioia le persone che lo hanno conosciuto.

I funerali saranno oggi alle 16 presso la chiesa di San Francesco di Paola.