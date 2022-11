Semplici curiosità sul mondo dei casinò

di: Francesco Accardi - del 2022-11-02

I casinò sono luoghi secolari che hanno attraversato indenni generazioni di persone e ancora oggi continuano a divertire. Certamente nel corso degli anni hanno subito una forte evoluzione, arrivando a conquistare anche il mondo del web con i casinò online. Quest’ultimi sono ricchi di titoli innovativi e rispondono alle preferenze degli utenti, come nel caso della slot machine Starburst gratis , considerata tra le migliori in circolazione fino a questo momento.

La deriva digitale è solamente l’ultimo step di un settore storico che in questi anni ha immagazzinato una grande quantità di storie. Ma quali sono le curiosità che accompagnano questo mondo? Di seguito quattro curiosità da raccontare ad amici e parenti.

L’Italia è la patria dei casinò

Siamo portati a pensare che Las Vegas sia la città dei casinò, la Capitale del gioco che ha conquistato il mondo. Per quanto adesso possa essere così, in realtà lo è diventato con il tempo. La vera Capitale dei casinò, infatti, è l’Italia, ma per un semplice motivo: nel Belpaese hanno origine le strutture ludiche. Il primo casinò della storia risale al 1638 ed è il ridotto di Venezia. A chiunque volesse entrare era richiesto un abbigliamento formale e una maschera, in quanto all’epoca molti preferivano non farsi riconoscere mentre giocavano d’azzardo. Per veder utilizzare la parola “casinò” bisognerà attendere circa 100, cioè il 1744 quando verrà introdotto questo termine che significa “Piccola casa”.

In Inghilterra i night club creano i casinò

Può sembrare un connubio strano, ma i night club hanno portato alla consacrazione dei casinò nel mondo britannico. Da Bath il gioco d’azzardo si è spostato pian piano a Londra grazie alla possibilità dei tantissimi night club di permettere alle persone di scommettere. Inizialmente questi luoghi erano aperti solamente alle persone che ne erano soci e nacquero da altri posti sempre per le classi più agiate.

40 milioni di dollari, la vincita più alta alle slot

Le slot machine sono il gioco più amato dagli appassionati del gioco. Il suo carattere imprevedibile ha fatto si che chiunque si potesse divertire e vincere premi importanti. A tal proposito è interessante sottolineare come il 21 marzo del 2003, a Las Vegas, ci sia stata la vincita più ricca mai fatta registrare alle slot machine. Un 25enne, vedendo la possibilità di vincere un jackpot stratosferico, decise di puntare solamente 100 dollari, riuscendo nell’impresa di vincere quasi 40 milioni di dollari, per la precisione 39.710.826,36 dollari alla slot Megabucks. Andando più in fondo nelle statistiche possiamo dire che si è avuto un ritorno del 39999900%!

8 anni la partita più lunga di poker

Tra i giochi che hanno bisogno di molta strategia e competenza c’è sicuramente il poker. Il popolare gioco di carte francese nel corso degli anni ha appassionato moltissimi giocatori, grazie all’istituzione di tornei che possono durare poche ore o addirittura mesi. C’è però un caso particolare dove una partita è durata ben 8 anni! Era il 1881 e si giocava in Arizona una partita che non venne mai interrotta, durando precisamente 8 anni, 5 mesi e 3 giorni! Chiaramente si tratta di una leggenda metropolitana, ma secondo tale credenza 10 milioni di dollari passarono per diverse mani durante l’arco della partita.