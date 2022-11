"La Presidente o il Presidente del Consiglio?" Il dilemma che ha "diviso" l'Italia e l'intervento della Treccani

di: Rosalia Elena Mazzola - del 2022-11-05

Negli ultimi giorni, la notizia ad aver causato maggior interesse è stata la decisione di Giorgia Meloni di aver firmato gli atti ufficiali con il maschile “il presidente del Consiglio”, causandone parecchie critiche. A scendere in campo è stata anche l’Accademia della Crusca, in quanto rappresenta la maggiore istituzione linguistica e giuridica d’Italia e del mondo grazie alla presenza dei massimi luminari nel suo interno, essa infatti; ha chiarito grazie al suo presidente Claudio Marazzini che “i titoli femminili sono sempre legittimi; chi usa questi femminili accetta un processo storico ormai ben avviato.

Chi invece preferisce le forme tradizionali maschili ha comunque diritto di farlo”. Non a caso la suddetta Giorgia Meloni, era “il presidente di Fratelli D’Italia” già da prima della nuova carica, ma alla notizia rimbalzata sui social, della sua volontà di voler essere attribuita all’appellativo maschile di “il presidente del Consiglio”, molti soggetti tra personaggi anche influenti hanno deciso di scagliarsi contro di lei e tale decisione, in quanto secondo loro non era giusta perché trattasi della prima presidente del Consiglio donna in Italia.

Ad essersi scontrati con la decisione della Meloni, tra tutti, troviamo la condirettrice del Dizionario della Lingua Italiana Treccani, che senza mezze misure ammise che secondo lei l’appellativo “la presidente del consiglio”, fosse quello più giusto, perché “mai una persona che fa il mio mestiere direbbe che va imposto un uso al posto di un altro”. Ma nessuno può imporre con quale appellativo deve esser chiamata Giorgia Meloni, in quanto tale decisione dipende dalla sua preferenza, perché grammaticalmente corretto sembrano esser entrambi gli appellativi, sia al maschile che al femminile.

Ad ogni modo questo non sembra esser il primo episodio di scontro mediatico ad aver scatenato interesse nei social, anche l’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, in quanto prima nel ruoto, aveva deciso di esser nominata con l’appellativo maschile; ancora, anche Beatrice Venezi sul palco dell’Ariston ha chiesto di volersi far chiamare direttore d’orchestra usando anch’essa l’appellativo maschile.

Al contrario, l’ex presidente della Camera dei deputati Laura Boldrini preferiva l’appellativo “la”. Per chi invece si è ritrovato a scontrarsi con la decisione della Meloni di farsi nominare con l’appellativo maschile, quest’idea era sembrata al quanto strana e anomala, poco progressista nella rappresentazione delle donne nell’area politica, ed inevitabilmente anche nel sociale.

Anche qui la spiegazione sembra scontata, le donne di destra sembrano mostrare un comportamento conservatore, nel rispetto delle tradizioni, prendendo le distanze su preferenze d’orientamento. Nel quotidiano, continuamente le donne decidono di definirsi con “avvocato”, “meccanico”, “fruttivendolo”, senza porsi problemi, ma vista l’importante carica e posizione della suddetta sembra spiegata la rivolta mediatica causata.

Ad aver posto la parola fine a questa diatriba è stata la stessa Giorgia Meloni proprio attraverso i social, “leggo che il principale tema di discussione di oggi sarebbe su circolari burocratiche interne, più o meno sbagliate, attorno al grande tema di come definire la prima donna Presidente del Consiglio. Fate pure. Io mi sto occupando di bollette, tasse, lavoro, certezza della pena, manovra di bilancio. Per come la vedo io, potete chiamarmi come credete anche Giorgia”.