Castelvetrano, attivate due linee telefoniche presso hub Mocar per vaccini antinfluenzali e Covid

di: Comunicato Stampa - del 2022-11-05

"Nell’ambito della vaccinazione antinfluenzale e Covid, s’informa la cittadinanza che è possibile effettuare la prenotazione e la vaccinazione presso le sedi autorizzate del vaccino antinfluenzale e di quello anti-covid, e quindi anche presso l’Hub vaccinale di Castelvetrano, sito nell’edificio dell’ex Mocar in Contrada Magaggiari.

Il Referente Amministrativo dell’hub Dott. Marcello Filippone rende noto che sono state attivate 2 linee telefoniche dedicate ai pazienti, per le richieste di informazioni e per le prenotazioni dei vaccini antinfluenzali e covid, anche domiciliari per non deambulanti.

Di seguito, i recapiti:

0924 911444

0924 47002"