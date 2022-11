Castelvetrano, convocato il Consiglio Comunale. Ecco l’ordine del giorno

di: Redazione - del 2022-11-03

(ph. Baldo Genova)

Convocato il Consiglio Comunale di Castelvetrano per il giorno 10/11/2022 alle ore 9,30, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. “Approvazione verbali sedute precedenti. Presa d’atto”;

2. “Interrogazioni: prot. n. 39918 del 11/10/2022 – grave situazione parco giochi per bambini e altalena per disabili in Piazza della Repubblica” – prot. n. 42950 del 28/10/2022 – su situazione della proprietà ASP Trapani relativa alle strutture sportive in via Tripoli e campi da tennis – palazzetto e bocciodromo Comune di Castelvetrano;

3. “Presa d’atto e riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio derivante dalla Ordinanza n. 503/2022, resa dal Tribunale di Marsala nel procedimento R.G. n. 338/2022 “ Talenti Società Cooperativa Sociale – Onlus c/ Comune di Castelvetrano”. Prenotazione impegno di spesa”;

4. “ Kyocera srl c/ Comune di Castelvetrano – D.I. n. 109/2021 – atto di precetto del 4/05/2022 – Presa d’atto e riconoscimento debito fuori bilancio”.