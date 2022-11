Si è spenta l’ex insegnante Margherita Messana, donna di cultura e di grande spessore umano

del 2022-11-03

Si è spenta stamane la professoressa Margherita Messana, vedova Zizzo. La sua grande umanità, la sua straordinaria cultura, la sua profonda spiritualità, unitamente alla sua levatura morale sono sempre stati un esempio per i suoi familiari, per i suoi alunni e per tutti coloro che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerla. I funerali si svolgeranno venerdì 4 novembre alle ore 15.30 presso la chiesa Madre.

All’Assessore Graziella Zizzo e ai familiari le condoglianze della Redazione.