A Triscina e Selinunte strade dissestate dopo lavori per passaggio cavi interrati. "Ripristinare manto stradale"

di: Redazione - del 2022-11-07

Sempre più strade dissestate a Triscina e Marinella di Selinunte dopo i lavori per il passaggio di cavi interrati. Le vie vengono infatti aperte per il passaggio dei cavi ma, a distanza di un po’ di tempo, non sono mai state chiuse con il bitume ed opportunamente ripristinate a regola d’arte.

"Lunghi tratti di asfalto - ci racconta un cittadino - sono tagliati per il passaggio della fibra. Tutto questo dal mese di luglio, senza nessun provvedimento di copertura del bitume. Sarebbe ottima soluzione discutere con chi si occupa dei lavori". L'auspicio è che le ditte private che hanno il subappalto per lo svolgimento dei lavori ripristino il manto stradale quanto prima.